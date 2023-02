Incidenti stradali in Sicilia, quattro morti e cinque feriti

(ANSA) - PALERMO, 06 FEB - Quattro morti e cinque feriti sulle strade siciliane in due incidenti stradali: la scorsa notte a Piedimonte Etneo (al bivio per San Gerardo, sulla statale 120), una madre e il figlio di 20 anni hanno perso la vita nello scontro tra la loro Fiat 600 e una Volkswagen Golf, il cui conducente, un venticinquenne, è ricoverato in gravi condizioni. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta. Nel pomeriggio sull'autostrada A20 Messina-Palermo, una Seat Cupra Formentor è finita contro un muro, prima di ribaltarsi, provocando la morte di un uomo e una donna. L'incidente è avvenuto sulla corsia in direzione Palermo, al km 16.900.

Quattro giovani sono rimasti feriti, una in modo grave, in un incidente a Fiumefreddo di Sicilia che ha coinvolto due auto.

Una diciannovenne è ricoverata con la prognosi riservata al Policlinico di Catania. La giovane era alla guida di una Citroen C3 che si è scontrata con un'Audi A1. Altri tre ventenni sono stati medicati e dimessi dagli ospedali Cannizzaro di Catania, Sant'Isidoro di Giarre e San Vincenzo di Taormina. (ANSA).