Imprese:a Corleone riparte sportello Camera di Commercio Palermo

(ANSA) - PALERMO, 06 FEB - Riparte a Corleone lo sportello decentrato della Camera di Commercio di Palermo. Dopo uno stop temporaneo, al termine di un incontro all'assessorato regionale alle attività produttive, è stata decisa la riapertura dell'ufficio in piazza Garibaldi, al piano terra del palazzo di città, con un potenziamento dei servizi che punteranno all'innovazione tecnologica. Oltre ad erogare le firme digitali, strumento indispensabile per qualsiasi azienda, verranno fornite tutte le informazioni principali sul Punto impresa digitale Palermo ed Enna facendo da trait d'union con le imprese.

"L'obiettivo principale, si legge in una nota del comune di Corleone, è quello di supportare gratuitamente le aziende, accompagnandole passo passo ad affrontare tutte le sfide della transazione tecnologica". Il sostegno riguarda: formazione nell'ambito del marketing digitale, assistenza per la creazione di e-commerce e siti web, erogazione dei bandi voucher e utilizzo dei social network come spinta alla crescita del proprio business e al supporto one-to-one. "Il nostro percorso con la Camera di Commercio punta anche alla salvaguardia delle aree interne - dice l'assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo -. Proprio per questo si è reso necessario mantenere aperto lo sportello a Corleone e gli uffici saranno potenziati con nuovi servizi". All'incontro con l'assessore Tamajo hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi, il vice sindaco e assessore alle Attività produttive Salvatore Schillaci, il presidente e il segretario generale della Camera di Commercio di Palermo Alessandro Albanese e Guido Barcellona, il consigliere comunale Luigi Modesto e un gruppo di imprenditori corleonesi. "Negli ultimi anni lo sportello della Camera di Commercio di Corleone era stato chiuso perché tutti i servizi sono stati gestiti telematicamente a distanza - dice il sindaco Nicolosi -. I nuovi servizi daranno uno sprint importante alle nostre imprese".

(ANSA).