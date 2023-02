"Il mandolino virtuoso" in concerto al Bellini di Catania

(ANSA) - PALERMO, 05 FEB - Una serata di gala che illuminerà il palcoscenico del Teatro Massimo Bellini di Catania giovedì 9 febbraio alle ore 20: una performance artistica che prende il nome "Il Mandolino Virtuoso". E' questo il titolo del concerto che l'Associazione Culturale Musicale 'Maestro Francesco Musmarra', con il patrocinio dell'Ente Lirico Regionale Teatro Massimo V. Bellini, dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, del Conservatorio Musicale V.Bellini di Catania, del Comune di Catania e dell'Accademia Tiberina già Pontificia di Roma, ha scelto per raccontare la storia di un antico strumento popolare, che dal '500 in poi, con il suo suono sublime, ha incantato appassionati e musicofili. Il concerto proporrà un repertorio di brani di Hummel, Vivaldi, Cecere, Mascagni, Gioviale e Musmarra e saranno eseguite con il solista di mandolino, di fama internazionale, Carlo Aonzo accompagnato dall'Orchestra Giovanile del Conservatorio Bellini di Catania, a cui faranno da cornice preziosa, il soprano Gonca Dogan ed il tenore Filippo Micale che canteranno dei brani di Musmarra, i cui testi lirici sono stati composti dalla Presidente dell'Associazione poetessa Venera Torrisi.

Il concerto sarà diretto dal Maestro Giuseppe Romeo. E qui, ci sarà la prima 'curiosità': la bacchetta che verrà utilizzata per dirigere l'orchestra, sarà quella originale di Pietro Mascagni, eccezionalmente concessa per l'occasione dal Presidente dell'Associazione 'La casa di Colapesce', Toti Librizzi.

Inoltre, per gli appassionati di filatelia, in occasione dell'evento, verrà emesso uno speciale annullo filatelico.

Il concerto sarà anche l'occasione per avviare, presso il Conservatorio di Catania, un progetto di ricerca studio sulla storia della musica mandolinistica. I biglietti per la serata di gala de 'Il Mandolino Virtuoso', possono essere acquistati presso il Boxoffice di Catania, anche on line. (ANSA).