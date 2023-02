Mafia: de Lucia, intercettazioni e 41 bis irrinunciabili

(ANSA) - PALERMO, 03 FEB - "Le intercettazioni e il carcere duro per i mafiosi sono irrinuciabili nella lotta ai clan": ne è convinto il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia che ha ribadito l'importanza dei due strumenti intervenendo a un incontro con gli studenti organizzato dall'istituto scolastico Gonzaga.

"L'anomalia rappresentata dalla pubblicazione di conversazioni legate alla vita privata e non rilevanti penalmente - ha aggiunto - non c'entra con il fatto che le captazioni restano indispensabili". (ANSA).