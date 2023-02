"La casa delle farfalle" torna a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 02 FEB - La "Casa delle Farfalle" torna anche quest'anno a Palermo e per la prima volta approda al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) nel cuore della città a pochi passi dal Teatro Massimo a partire dal 22 febbraio.

La Casa delle Farfalle, una serra tropicale unica nel suo genere, un giardino d'inverno in cui perdersi osservando centinaia di farfalle colorate che volano all'interno della serra. Il progetto di divulgazione naturalistica rappresenta un vero e proprio angolo di Paradiso. All'interno di questo microcosmo, che racchiude un ecosistema straordinario, i visitatori possono ammirare farfalle di diverse specie, tra cui alcune rare e particolari, da tutto il mondo.

La Casa delle Farfalle è anche un'esperienza didattica per gli studenti. Ogni anno, infatti, centinaia di studenti visitano la struttura per apprendere in modo interattivo e divertente, attraverso la bellezza delle farfalle, la loro biologia, il loro ciclo di vita, passando da baco a crisalide e dunque a farfalla, e il loro importante ruolo nell'ecosistema. Gli esperti naturalisti, a disposizione durante la visita, forniscono spiegazioni scientifiche sul ciclo di vita delle farfalle, sulla loro riproduzione, sul loro habitat e su molte altre curiosità.

Dopo l'annuncio sui social del ritorno della "Casa delle Farfalle" in Sicilia sono numerose le scolaresche che stanno prenotando le proprie visite istruttive. Per info e prenotazioni scolaresche (obbligatorie) occorre contattare il numero 327 1369233 per la visita a Palermo. (ANSA).