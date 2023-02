Tribunale Palermo inaugura 'Spazio Famiglia'

(ANSA) - PALERMO, 01 FEB - Un servizio di ascolto e aiuto psicologico per famiglie e coppie con problemi sarà operativo al tribunale di Palermo da venerdì prossimo. Lo "Spazio Famiglia", così è stato chiamato, verrà inaugurato domani alle 12 nel tribunale del capoluogo siciliano alla presenza del presidente Antonio Balsamo, dell'avvocato Dario Greco, presidente dell'Ordine degli avvocati e del docente universitario Gioacchino Lavanco.

Il servizio, che si propone di accompagnare le coppie nel raggiungimento di un accordo consensuale in vista della separazione, sarà attivo ogni martedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30. Allo Spazio Famiglia realizzato con il contributo della Facoltà di Psicologia lavoreranno due psicologhe.

"Con questa iniziativa - ha detto il presidente del tribunale Antonio Balsamo - vorremmo aiutare le famiglie in difficoltà per evitare che il disagio possa sfociare in episodi violenti".

