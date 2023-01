Rifiuti: Anci Sicilia,Alvano, 230 Comuni oltre 65% differenziata

(ANSA) - PALERMO, 31 GEN - "Sono oltre 230 i Comuni in Sicilia che hanno superato il 65% della raccolta differenziata dei rifiuti. E chi non ha superato questa soglia è impegnato in azioni importanti per innalzarla, su questo tema i sindaci sono in prima linea". Così il segretario generale di Anci Sicilia, Mario Alvano, nella sua relazione alla XII Assemblea dell'associazione in corso a Palermo. (ANSA).