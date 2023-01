Cgil: Mannino, alleanza con associazioni per rilancio Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 31 GEN - "Il sindacato vuole costruire un'alleanza per lanciare un piano di ripresa dell'Isola all'insegna del lavoro, della giustizia sociale e del superamento delle disuguaglianze". Lo ha detto il segretario regionale del della Cgil siciliana, Alfio Mannino, nell'intervento di apertura al XVII congresso regionale del sindacato che si sta svolgendo all'hotel Saracen di Isola delle Femmine (Palermo). "Ciò che vogliamo - ha continuato il segretario - è un progetto sul quale chiediamo alle associazioni e alle forze sane e democratiche di costruire una grande alleanza per la riscossa della Sicilia".

Dal palco, Mannino punta il dito contro il governo nazionale.

"Dall'esecutivo nazionale stanno arrivando segnali preoccupanti su molti fronti. La vertenza contro scelte come quella dell'autonomia differenziata che affosserebbero definitivamente il Sud diventa per la Cgil prioritaria. Chiediamo al governo regionale - ha sottolineato - una presa di posizione netta contro provvedimenti di questo tipo, cosa che ancora non abbiamo visto".

In sala, due sedie sono state simbolicamente dedicate alle vittime di femminicidio (pashmina poggiata sulla spalliera e scarpe rosse a terra) e alle vittime degli incidenti sul lavoro (un casco giallo sulla seduta e scarpe da lavoro a terra).

(ANSA).