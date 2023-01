Anci Sicilia, assemblea plaude per arresto Messina Denaro

(ANSA) - PALERMO, 31 GEN - Applausi all'Assemblea di Anci Sicilia, in corso a Palermo, ai magistrati e alle forze dell'ordine per la cattura di Matteo Messina Denaro. "Hanno evitato il perdurare di una vergogna durata trent'anni - ha detto il presidente di Anci Sicilia, Leoluca Orlando - Non vinceremo contro la mafia fintanto non saranno colpite le collusioni con pezzi di istituzioni e società". (ANSA).