Alimentare: una Masterclass sulla birra alla spina a Modica

(ANSA) - PALERMO, 30 GEN - Saranno circa 200 i professionisti del mondo Horeca, provenienti da tutta la Sicilia, che parteciperanno domani martedì 31 gennaio a partire dallo ore 11,30, nella sede della scuola professionale dei mestieri Euroform di Modica alla Masterclass Beer, dal tema "C'è fermento", da un'idea del Gruppo Ag Distribuzione ed Euroform.

Il Gruppo AG distribuzione, l'Euroform, scuola professionali dei mestieri, il Gruppo Ab Inbev , leader mondiale nel mondo della birra, dedicheranno un momento di orientamento per i professionisti della ristorazione e non solo, amanti della spillatura. Una masterclass dedicata al mondo birra alla spina e un banco d'assaggio con degustazioni e abbinamenti. a cura degli allievi della scuola Euroform. Nel corso dei lavori, sarà presentata ufficialmente "Horecademy", l'Accademia del Gusto , da un'idea dal Gruppo AG ed Euroform. La birra diventa ingrediente e nel menù sfida il vino. Una rivoluzione che parla di abbinamenti con piatti da alta ristorazione, ricette gourmet dove la birra è l'ingrediente che fa la differenza, e di una gamma di scelta pressoché infinita che spazia dalle blanche alle acide, dalle Pils alle belghe.

La Masterclass Beer, che sarà trasmessa in diretta sui canali social facebook , pagina di AG Cash & Carry, pagina di Euroform, vedrà la partecipazione di Michele Mastrangelo, Quality manager Ab Inbev, che spillerà otto specialità di birra e di Luca Modica, birraio che mostrerà le fasi del ciclo di produzione della "Bionda" direttamente dall'impianto. Il pubblico sarà coinvolto in un percorso sensoriale che vede la birra indossare una nuova veste, più ricca e consapevole.

L'evento formativo darà diritto all'attestato di frequenza.

(ANSA).