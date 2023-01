Ornella Muti a Marsala con "Mia moglie Penelope"

(ANSA) - MARSALA, 28 GEN - Ornella Muti e Pino Quartullo metteranno in scena, domani alle 18, al Teatro Impero di Marsala, lo spettacolo "Mia moglie Penelope", terzo appuntamento nell'ambito della XV rassegna teatrale "Lo Stagnone", organizzata dalla Compagnia "Sipario" di Marsala. "Mia Moglie Penelope" è un lavoro liberamente tratto dal romanzo "Itaca per sempre" di Luigi Malerba, con l'adattamento di Margherita Gina Romaniello e la regia dello stesso Quartullo.

Ulisse torna a Itaca e trova la sua reggia invasa dai Proci e decide di non farsi riconoscere per portare a compimento la sua vendetta. Solo suo figlio Telemaco e la sua nutrice ne sono al corrente. E Penelope? Lei sa, ma finge di non sapere. Penelope non è poi così mite e ingenua, come lui crede, da perdonarlo per averle mentito, per averle nascosto di essere suo marito. Mentre Ulisse trucida i Proci, Penelope "cuoce a puntino Ulisse", e si vendicherà ben presto di lui. L'epilogo sarà sorprendente.

Si tratta di un testo divertente, dove nella partita a due fra uomo e donna si sovvertono gli stereotipi del mito e si conferma che anche le coppie più celebri non si sottraggono alle ripicche e alle rivendicazioni di una moglie rispetto al marito.

Un ribaltamento di prospettiva ed una narrazione meno eroica e più umana rispetto all'epica vicenda dell'uomo più intelligente e astuto della mitologia e della donna assurta a simbolo di paziente attesa e di fedeltà incondizionata. (ANSA).