Mafia: de Lucia, indagine su Messina Denaro è stata impeccabile

(ANSA) - PALERMO, 28 GEN - "Per questo storico risultato raggiunto grazie alle forze dell'ordine, col coordinamento della Dda, voglio ringraziare in particolare gli uomini e le donne del Ros. L'indagine che ha portato alla cattura di Matteo Messina Denaro è una indagine impeccabile svolta con strumenti tecnici e non c'è elemento di fatto che dica il contrario. Negli atti ci sono i fatti e i fatti sono duri da contastare con le opinioni.

Tutti possono esprimerne, d'altronde esistono anche i terrapiattisti, ma restano i fatti".Lo ha detto, intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario, il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia. (ANSA).