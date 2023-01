Anno giudiziario: Palermo, mafiosi vanno intercettati

(ANSA) - PALERMO, 27 GEN - Contro i mafiosi occorrono intercettazioni più efficaci. C'è una replica critica al ministro Carlo Nordio nella relazione del presidente della Corte d'appello di Palermo, Matteo Frasca. Il magistrato ribalta la frase del ministro: "I mafiosi non parlano al telefono". E risponde: "Questo può essere vero solo con riferimento alle tradizionali forme di comunicazione telefonica, e peraltro neanche in modo assoluto come dimostrato da alcune vicende processuali. Ma i criminali ricorrono a modalità sempre più sofisticate di comunicazione per intercettare le quali è indispensabile fare ricorso alla tecnologia, la cui inevitabile invasività è bilanciata dai rigorosi limiti di ammissibilità di ricorso alle intercettazioni e dalle cautele imposte in diversi momenti dalla normativa vigente che probabilmente costituisce il punto di equilibrio più avanzato tra efficienza e garanzia".

(ANSA).