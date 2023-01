Mafia: blitz contro un clan a Palermo. Boss arrestato: 'C'è una costituzione mafiosa'

I carabinieri del Nucleo investigativo di Palermo hanno arrestato sette persone con le accuse di associazione mafiosa ed estorsione aggravata. Il blitz, coordinato dalla Dda guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, ha colpito la 'famiglia' mafiosa di Rocca Mezzomorreale (Pa) e i suoi vertici, già condannati in via definitiva e tornati liberi dopo aver scontato la pena. In cella sono finiti anche uomini d'onore riservati, sfuggiti finora alle indagini, che sarebbero stati chiamati in azione solo in momenti di criticità per la cosca.

Per 5 indagati è stato disposto il carcere, per due i domiciliari. L'operazione, condotta tra Riesi, nel nisseno, e Rimini, ha consentito di smantellare la famiglia mafiosa di Rocca Mezzomonreale, "costola" del mandamento palermitano di Pagliarelli, ed ha confermato, ancora una volta, le storiche figure di vertice, già in passato protagoniste di episodi rilevantissimi per la vita dell'associazione mafiosa, come la gestione del viaggio a Marsiglia del boss Bernardo Provenzano per sottoporsi a cure mediche o la tenuta dei contatti con l'ex latitante trapanese Matteo Messina Denaro.

Gli arrestati sono: Pietro, Gioacchino e Angelo Badagliacca, Marco Zappulla e Pasquale Saitta. Ai domiciliari sono andati Michele Saitta e Antonino Anello.

"C'è lo statuto scritto … che hanno scritto i padri costituenti": così afferma uno dei boss arrestati, non sapendo di essere intercettato. Una rivelazione che i magistrati ritengono importantissima e che conferma l'osservanza da parte dei capimafia di ferree regole, una sorta di "Costituzione" della mafia.

I boss continuano a rispettare le vecchie "regole" mafiose e a imporne l'osservanza agli affiliati, dunque. Le "cimici" piazzate dagli investigatori hanno potuto ascoltare le conversazioni degli indagati che spesso si richiamavano al rispetto di principi mafiosi arcaici, un vero e proprio "statuto" scritto dai padrini. "Principi" che i capimafia continuano a considerare il baluardo dell'esistenza stessa di cosa nostra. Nell'ambito della conversazione registrata, definita dal gip "di estrema rarità nell'esperienza giudiziaria", si è più volte fatto richiamo all'esistenza di un "codice mafioso scritto", custodito gelosamente da decenni e che regola, ancora oggi, la vita di cosa nostra palermitana.

Criticano la strategia stragista del boss Totò Riina i capimafia arrestati oggi. "Niente cose infami, ma perché pure tutte queste bombe tutti questi giudici, tutti questi … ma che cosa sono?", dice uno degli indagati non sapendo di essere intercettato, dopo aver stigmatizzato anche la scelta di assassinare i familiari del pentito Tommaso Buscetta ancor prima che questi cominciasse a collaborare con la giustizia. Dure parole vengono riservate anche all'ex boss Giovanni Brusca. Una "scopettata" (ndr un colpo di fucile) nelle corna gli dovrebbero dare! " Secondo i due padrini intercettati Riina e i suoi "pensavano solo a riempire il portafoglio". "Sì, e non si interessava a niente. Non è che loro amavano la cosa (dove per cosa verosimilmente si intende l'organizzazione mafiosa) Perché uno che la ama, fa le cose per non distruggerla, per tenerla", sentenzia il boss. "Tutte cose sono finite" … - conclude ricordando che in passato "c'erano buoni rapporti con gli organi dello Stato. Non si toccavano, non si toccavano". "Anzi li allisciavano", dice l'interlocutore.

"Sono qui per ringraziare i carabinieri non solo per l'arresto di Messina Denaro ma per il lavoro che svolgono tutti i giorni che hanno fatto nei mesi e negli anni prima, per il sacrificio e dal minuto dopo l'arresto". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante un incontro nella caserma nella sede del Comando legione carabinieri Sicilia. "Oggi sono state arrestate sette persone perché un'ora dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro chi che lo ha arrestato ha ripreso il lavoro, la lotta contro la criminalità organizzata ed è un servizio allo Stato. Il lavoro continua e le persone che fanno tutto questo rappresentano lo Stato e la sua parte pulita che cerca di fermare (la mafia). Oggi la mia presenza qua è per ringraziarli", ha aggiunto Crosetto.