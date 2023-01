Europarlamentare Donato aderisce alla Dc nuova di Cuffaro

(ANSA) - PALERMO, 24 GEN - L'europarlamentare Francesca Donato ha annunciato la sua adesione alla Dc Nuova, guidata in Sicilia dall'ex governatore Totò Cuffaro. Donato, eletta a Strasburgo nel 2019 nelle liste della Lega, aveva abbandonato il partito di Salvini nel 2021 "Ho messo in conto che molte persone non capiranno la mia scelta - dice la parlamentare europea - mi dispiace perché oggi Cuffaro è il più affidabile come integrità morale: i suoi scheletri sono venuti tutti alla luce, ha ammesso gli errori e ha accettato la condanna. Oggi è una persona completamente diversa. Lui è molto amato in Sicilia perché ha delle qualità straordinarie". (ANSA).