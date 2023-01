Sicilia: Presidenza ufficializza scambio deleghe assessori

(ANSA) - PALERMO, 23 GEN - Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha disposto questo pomeriggio un cambio di deleghe all'interno della giunta regionale: Elvira Amata ricoprirà l'incarico di assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo mentre Francesco Paolo Scarpinato si sposterà all'assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana. E' quanto si legge in una nota con cui la presidenza della Regione Siciliana ufficializza lo scambio di deleghe tra i due assessore di FdI.

È il punto di mediazione trovato dopo le polemiche che avevano coinvolto Scarpinato per l'evento di Cannes finanziato per 3,7 milioni di euro dall'assessorato al Turismo, risorse assegnate alla società lussemburghese Absolute Blue. Decreto poi ritirato in autotutela a seguito delle verifiche richieste dal presidente Schifani che aveva acquisito pure un parere dell'Avvocatura regionale. Scarpinato si è difeso sostenendo di non aver mai firmato alcuna autorizzazione per quel finanziamento. L'intervento di Manlio Messina, ex assessore al Turismo nel governo Musumeci e che aveva finanziato l'evento l'anno prima per 2,2 milioni di euro, a difesa del collega di partito aveva creato fibrillazioni tra Schifani e FdI poi rientrate dopo un incontro chiarificatore a Roma. (ANSA).