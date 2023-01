Rifiuti: 600mila euro Pnrr per raccolta differenziata Cefalù

(ANSA) - PALERMO, 23 GEN - Cefalù (Pa) avrà a disposizione 600.000 euro per potenziare il sistema della raccolta differenziata dei rifiuti e renderla meccanizzata e "intelligente". Il progetto, redatto dall'amministrazione comunale e presentato al ministero competente, si è posizionato al sesto posto nella graduatoria nazionale per la realizzazione di proposte, finanziate con i fondi del Pnrr, volte al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del ministero della Transizione ecologica. L' amministrazione comunale, con l'assessorato alle politiche ambientali, guidato da Salva Mancinelli, aveva presentato a marzo 2022 un progetto per il miglioramento, la meccanizzazione e la digitalizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Il progetto, che riguarda un sistema integrato di apparecchiature in rete per la raccolta differenziata intelligente, ha l'obiettivo di migliorare la quantità e soprattutto la qualità della raccolta differenziata nel comune, con una serie di incentivi per i cittadini eco responsabili e attenti al rispetto dell'ambiente.

Il piano prevede: il potenziamento delle funzioni del Centro comunale con "bocche smart" per conferire i loro rifiuti riciclabili; un'isola ecologica portuale dedicata a raccogliere i rifiuti delle attività marinare, inclusa la plastica raccolta dal mare dai pescatori; il progetto "Movida" che incentiva alla differenziata accurata; l'acquisto di eco-compattatori attrezzati per la raccolta delle bottiglie in Pet; la creazione di aree attrezzate per il conferimento dei rifiuti differenziati fuori dal centro storico. Il Comune di Cefalù è stato anche ammesso alla graduatoria della seconda finestra del programma Mangiaplastica per l'acquisto di un Eco-compattatore ad alta capacità di stoccaggio (1.000 bottiglie di plastica da 1,5 lt) del valore di 30.000 Euro, da ubicarsi in piazza Colombo. "Una città che guarda al futuro - spiega il sindaco Daniele Tumminello - non può prescindere dall'attenzione verso l'ambiente e dunque verso il riciclo e la raccolta differenziata. Il Comune di Cefalù continuerà a impegnarsi e a sostenere tutte le iniziative che possono portare giovamento all'ambiente e alla collettività". (ANSA).