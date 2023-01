Mafia: Bonaccini, lotta a boss resta impegno prioritario

(ANSA) - PALERMO, 23 GEN - "L'arresto di Matteo Messina Denaro è un colpo importantissimo di magistrati e forze dell'ordine. Legalità e lotta alla mafia sono temi centrali per la qualità dei nostri territori, non certo solo della Sicilia.

Le mafie negli ultimi decenni si sono radicate anche al Nord, dove fanno affari senza bisogno di sparare. Questo è un impegno prioritario". Lo ha detto il candidato alla segretaria nazionale del Pd Stefano Bonaccini, parlando a Sciacca (Ag).

Il presidente della Regione Emilia-Romagna è intervenuto anche sul tema delle intercettazioni: "Guai ad eliminarle, sono uno strumento fondamentale per indagare e colpire i delinquenti.

E non occorrono nuove norme, è sufficiente che si utilizzino solo le intercettazioni che servono alle indagini, e non per altro. Mi auguro che il ministro Nordio eviti uno scontro tra poteri dello Stato". (ANSA).