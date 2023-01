Sicindustria: morto presidente Gregory Bongiorno

(ANSA) - PALERMO, 22 GEN - È morto Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria, ex presidente di Confindustria Trapani, aveva 47 anni. L'imprenditore è scomparso nella notte per un arresto cardiaco. Era nato a Palermo l'8 febbraio del 1975 ed era laureato in Economia aziendale. Bongiorno è morto nella sua abitazione a Castellammare del Golfo (Trapani). Dal 2021 guidava Sicindustria, la più grande Associazione di Territorio del Sistema confindustriale siciliano. E faceva parte del Comitato credito e finanza di Confindustria nazionale.

Amministratore delegato dell'Agesp, l'azienda che si occupa di rifiuti, aveva avuto una un'influenza che lo aveva costretto ad un controllo in ospedale. I funerali dovrebbero svolgersi domani nella sua città. Lascia la moglie e due figli (ANSA).