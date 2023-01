Danneggia pronto soccorso e minaccia medici, denunciato

(ANSA) - PALERMO, 22 GEN - Un giovane palermitano è andato in escandescenza al pronto soccorso del Civico a Palermo prendendo a calci carrelli e porte dell'ospedale e minacciando i medici.

Gli altri tre ragazzi che erano con lui dopo aver seminato il caos, sono scappati prima dell'arrivo delle volanti del commissariato Porta Nuova. Sono ora ricercati. ll giovane è stato intanto indagato per danneggiamento, in attesa di capire se il personale sanitario e la guardia giurata in servizio al nosocomio decideranno di sporgere denuncia per minacce. (ANSA).