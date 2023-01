Pallanuoto: Serie A1; Telimar-Rari Nantes Savona 12-11

(ANSA) - PALERMO, 21 GEN - Vittoria in rimonta e con caparbietà per il Telimar Palermo che nella vasca scoperta della piscina comunale di viale del Fante ha battuto la Rari Nantes Savona per 12-11. Grazie a questo risultato i palermitani raggiungono al quarto posto a parimerito Trieste, anche se per gli scontri diretti figurano al quinto posto, e chiudono nel migliore dei modi il girone d'andata del massimo campionato di pallanuoto.

Partita vibrante con Savona sempre avanti fino alla fine del terzo tempo con i liguri in vantaggio per 8-7. I siciliani ribaltano il punteggio in avvio di quarta frazione con le reti di Del Basso ed Hooper portandosi sul 9-8. Durdic e Rizzo per gli ospiti riportano i liguri avanti sul 10-9 che resistono anche al botta e risposta fra Hooper e Guidi per il momentaneo 11-10 che tiene Savona avanti. Negli ultimi due minuti viene fuori il Telimar che prima pareggia su rigore con Del Basso e poi chiude i conti con Giliberti.

"La vittoria ci dà fiducia - ha detto l'allenatore del Telimar Gu Baldineti - Abbiamo avuto un inizio un po' brutto, ma la squadra è stata brava a non perdersi mai d'animo, a continuare a rimanere in partita e poi a ribaltare il risultato. Ci mancava tanto la vittoria in uno scontro diretto. Non tanto per la classifica, quanto per credere che possiamo giocarcela e vincere contro le inseguitrici di Recco e Brescia, come, appunto Savona, oltre a Ortigia e Trieste".

"Grande vittoria - ha aggiunto il presidente del Telimar Marcello Giliberti - Ottima prestazione dell'intera squadra e stupendo goal del gran faticatore Andrea Giliberti. Consolidiamo l'alta classifica e strizziamo l'occhio ai play off scudetto".

Sabato prossimo il Telimar inizierà il girone di ritorno in casa, alle 15, contro l'Anzio Waterpolis. (ANSA).