Sicilia: Schifani, non ci facciamo distrarre da polemiche

(ANSA) - PALERMO, 20 GEN - "Non ci faremo mai distrarre da polemiche, affermazioni e da battute di una certa comunicazione che tende a tirare per la giacchetta per farci rispondere a delle provocazioni. Non faremo mai polemiche, non scivoleremo su questi piccoli trabocchetti e mezzucci per distrarci dall'impegno che mi sono dato con una giunta che è compatta, che sta crescendo. Mai in giunta c'è stato un solo momento di tensione, non c'è mai stata litigiosa. Il clima è eccezionale, sono convinto che continueremo in questo percorso". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans con l'assessore all'Istruzione Mimmo Turano per la presentazione del progetto di finanziamento destinato agli enti locali per consentire la produzione delle certificazioni di vulnerabilità sismica degli istituti scolastici che ne sono sprovvisti.

"Ci attendono grandi appuntamenti sulla sanità, sul Pnrr, sul Ponte nello Stretto, sull'abbattimento delle liste d'arresa, sulla semplificazione, sulle infrastrutture e gli aeroporti - ha aggiunto Schifani - A breve in giunta cominceremo a discutere del progetto di riforma del Cts che presenteremo con l'assessore Elena Pagana che sta facendo un grande lavoro in silenzio. Con l'assessore Tamajo invece stiamo affrontando il tema delicatissimo del depuratore di Siracusa, sotto sequestro anche se funziona e lavoriamo perché sia portato nella legalità.

Questo governo continuerà a muoversi su questa logica per dare risposte più ai cittadini che alla comunicazione. Noi rispettiamo la comunicazione purché il confronto sia su dati oggettivi, non scivoleremo sulla logica dello screzio". (ANSA).