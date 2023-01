Omicidio Maria Amatuzzo, Roberta Bruzzone consulente legale

(ANSA) - MARSALA, 19 GEN - La psicologa Roberta Bruzzone affiancherà l'avvocato marsalese Vito Daniele Cimiotta, legale dei familiari di Maria Amatuzzo, la 29enne uccisa alla vigilia di Natale, a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, dal marito Ernesto Favara, di 63 anni, che al culmine di una lite ha inferto alla donna dodici coltellate all'addome.

"Dopo un confronto con il padre della vittima e con altri familiari - spiega l'avvocato Cimiotta - ho deciso di avvalermi della consulenza della dottoressa Roberta Bruzzone, psicologa forense nonché esperta in criminologia molto apprezzata e stimata nel panorama nazionale. Siamo certi che potrà supportarci al meglio in questo delicato processo per l'uccisione della giovane donna e che riuscirà a dare un apporto fattivo per la risoluzione di alcune questioni che stanno emergendo. La Bruzzone - prosegue il legale - mi affiancherà sia in questa fase delle indagini che nella successiva fase dibattimentale, con la stessa ci confronteremo su tutte le risultanze processuali ed investigative. Pur essendo in procedimento in una fase primordiale riteniamo che la sua competenza potrà aiutarci a portare avanti al meglio la difesa".

(ANSA).