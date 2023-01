Mafia: in covo boss anche reparto Cacciatori di Sicilia

(ANSA) - CAMPOBELLO DI MAZARA, 19 GEN - Anche alcuni uomini dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia parteciperanno alle perquisizioni nel primo covo del mafioso Matteo Messina Denaro, in vicolo San Vito a Campobello di Mazara. Il reparto dei carabinieri è specializzato in perquisizioni e ricerca di bunker. I militari faranno ingresso all'interno dell'appartamento di proprietà di Andrea Bonafede, non appena i RIS avranno terminato i rilievi tecnici. (ANSA).