Pallanuoto: Serie A1, Distretti Ecologici Roma-Telimar 8-10

(ANSA) - PALERMO, 18 GEN - Vittoria in trasferta per il Telimar contro la Distretti Ecologici Roma per 10-8 al Polo Natatorio di Ostia nella dodicesima giornata del campionato di Serie A1. In evidenza per i palermitani lo statunitense Max Irving, autore di 4 reti, Mario Del Basso, che ha firmato una tripletta e il portiere Egon Jurisic.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile - ha commentato Jurisic - Quello di Ostia è un campo ostico e i romani sono in grande crescita. Al rientro dalla pausa natalizia ancora le squadre non sono al massimo e si vede qualche errore di troppo. Siamo riusciti a fare resultato e questa è l'unica cosa importante".

"Eravamo consci - ha aggiunto l'allenatore del Telimar Gu Baldineti - che sarebbe stata una partita durissima, la squadra ha fatto una buona partita complessiva, con tanti errori individuali anche dovuti dall'impossibilità di allenarci al meglio per i noti problemi alla piscina Olimpica comunale di Palermo".

Soddisfatto anche il presidente del Telimar Marcello Giliberti. "Partita combattutissima e vittoria meritata - le sue parole - quella che abbiamo conquistato nella difficile vasca di Ostia, contro una squadra forte, resiliente, con giocatori fra i più talentuosi d'Italia, ben allenati da Maurizio Mirarchi.

Siamo partiti forte e, seppur raggiunti in più occasioni, abbiamo sempre avuto la capacità per riandare avanti e chiudere il match sopra di due".

Sabato alle 15 il Telimar Palermo ospiterà la Rari Nantes Savona nell'ultimo turno del girone di andata. (ANSA).