Bellini, prima con il pubblico di 'Sub tutela Dei' per Livatino

(ANSA) - CATANIA, 18 GEN - Eseguito per la prima volta senza pubblico a causa della pandemia il 9 maggio 2021, lo stesso giorno in cui il giudice Rosario Livatino veniva dichiarato beato, il dramma lirico intitolato "Sub tutela Dei. Per il giudice Livatino", commissionato dal teatro catanese per rendere omaggio al magistrato ucciso dalla mafia, sarà eseguito per la prima volta in presenza di pubblico nel Teatro Massimo Bellini di Catania il 20 gennaio nell'ambito della Stagione concertistica 2022-2023.

"È necessario che in questa lotta incresciosa ognuno di noi, nella nostra azione quotidiana e nel momento in cui se ne presenti l'occasione - afferma Luciano Albino Lucifora, consulente amministrativo dell'ente lirico - dimostri la sua concreta operatività. Solo così può dirsi di avere fornito un'effettiva collaborazione alla magistratura e alle forze dell'ordine, in quanto isolatamente non possiamo raggiungere il risultato sperato di sconfiggere il fenomeno mafioso. Questo il messaggio che il Teatro Bellini intende dare". L'esecuzione sarà in forma di concerto.

Musica di Matteo Musumeci, testi di Vincenzo Vitale. Il quartetto vocale annovera il mezzosoprano Chiara Mogini, il tenore Raffaele Abete, il baritono Vincenzo Taormina e il soprano Francesca Dotto. Voce recitante Gaetano Aronica.

Orchestra del Teatro Massimo Bellini diretta da Aldo Sisillo.

"Da ragazza, pur immersa nella bellezza della mia Palermo - dice il commissario straordinario dell'ente Daniela Lo Cascio - ho subito i traumi per i tragici attentati ai magistrati. Furono estati oscurate dal sangue tanto che anni dopo mi sarei identificata nella ricostruzione straniata del film di Pif. Ma l'ora più straziante fu l'omicidio di Rosario Livatino. Fu il pianto collettivo per un trentenne virtuoso e mite, per la sua vita spezzata senza rimorso". (ANSA).