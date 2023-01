Cgil:Ridulfo,a sindaco Palermo chiediamo attenzione su crisi

(ANSA) - PALERMO, 14 GEN - "Da lunedì ci riuniremo con la commissione comunale alle Attività produttive, ma dal giorno successivo chiediamo al sindaco Roberto Lagalla di programmare una serie di incontri, con lui presente, per avviare un confronto condiviso, mirato a risolvere le emergenze di Palermo: dal bilancio al personale, dai tributi allo sviluppo produttivo, ma anche lo sblocco delle assunzioni e stabilizzazione del personale precario". Lo dice Mario Ridulfo, segretario generale del Cgil di Palermo, al congresso del sindacato che si svolge nel capoluogo siciliano. "Cerchiamo risposte alle tante questione che attanagliano la città - aggiunge - la nostra sarà una mobilitazione che ripartirà più forte nelle prossime settimane, perché le risposte che esigiamo non solo tardano ad arrivare, ma quando arrivano sono l'opposto di quanto chiediamo - osserva il segretario della Camera del lavoro - dal sindaco Lagalla ci aspettiamo maggiore attenzione su questi temi. Purtroppo, in molti casi, avvertiamola l'assenza dell'amministrazione comunale e non riusciamo a vedere un progetto chiaro per Palermo". (ANSA).