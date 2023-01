Rifiuti abbandonati per strada, 20 multe a Campobello Mazara

(ANSA) - CAMPOBELLO DI MAZARA, 05 GEN - Venti multe a dicembre per i furbetti che non fanno la raccolta differenziata e abbandonano i rifiuti sono state elevate dalla polizia municipale a Campobello di Mazara. Grazie alle telecamere nascoste gli agenti hanno potuto identificare persone sorprese ad abbandonare rifiuti per strada e nelle campagne o che non avevano eseguito correttamente la raccolta differenziata, inserendo indistintamente nello stesso sacchetto anche i rifiuti differenziabili. Ai trasgressori sanzioni fino a 500 euro e il sequestrato dei veicoli utilizzati. "Chi non differenzia vanifica gli sforzi del Comune e di chi correttamente fa la raccolta differenziata - dice il sindaco Giuseppe Castiglione - è evidente che la sanzione pecuniaria spesso non rappresenta un deterrente sufficiente a prevenire questo fenomeno, da qui la misura prevista del sequestro del mezzo". (ANSA).