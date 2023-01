Musica: Daniel Oren al Politeama di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 05 GEN - È tutto dedicato a Pëtr Il'ič Čajkovskij il programma del concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana del 7 gennaio alle 17,30 e del giorno successivo alle 21 al Politeama Garibaldi di Palermo, diretto da Daniel Oren che ritorna sul podio della Sinfonica dopo cinque anni di assenza. Al pianoforte Rémi Geniet. La Foss propone al suo pubblico il Concerto n. 1 in si bemolle minore per pianoforte e orchestra op.23 e la Sinfonia n.

5 in mi minore op.64. (ANSA).