Premi: prorogato al 15 febbraio bando 'Poesia Himera'

(ANSA) - PALERMO, 03 GEN - Prorogata al 15 febbraio 2023 la scadenza del bando del Premio nazionale di poesia Himera con una sezione speciale sull'archeologia e i beni culturali ed ambientali in Sicilia, giunto alla X Edizione, organizzato dell'Associazione culturale Termini d'Arte, col patrocinio morale del Comune di Termini Imerese.

Quattro le sezioni del concorso: Poesia in lingua Italiana; Poesia in lingua siciliana e nei vernacoli d'Italia; raccolta di Poesia edita (pubblicata dal 2015 al dicembre 2022); Speciale Himera, opere edite e inedite, scientifiche e letterarie, incluse tesi di laurea e di ricerca, video-documentari aventi per oggetto l'archeologia e i beni culturali e ambientali in Sicilia. (ANSA).