Comuni: sindaco Palermo, raggiunti obiettivi primi 6 mesi

(ANSA) - PALERMO, 03 GEN - "Ritengo che abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati per i primi sei mesi. Le azioni più importanti sono stati il completamento di tutte le azioni di bilancio, sospese dalla precedente amministrazione: rendiconto 2021 e previsionale 2022-2024. Questa amministrazione comunale mette fine all'allarme finanziario e dota Palermo degli strumenti necessari per ripartire, senza mettere le mani in tasca ai cittadini". Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, in conferenza stampa assieme ai componenti della giunta, a Palazzo delle Aquile.

"Abbiamo avviato una nuova stagione all'insegna del dialogo e della collaborazione interistituzionale, sia con gli organi regionali che nazionali. Solo in questo modo è possibile costruire basi solide per lo sviluppo economico, turistico, culturale, tecnologico della città - ha aggiunto - Ponendo Palermo e i palermitani al di sopra di ogni interesse, la giunta sta lavorando in grande sintonia, al di là degli schieramenti politici, per ridare dignità e futuro alla nostra comunità. Un concreto lavoro di squadra che si è avvalso di un proficuo confronto con il Consiglio comunale, grazie alla condivisione di un unico grande obiettivo: far rinascere Palermo». (ANSA).