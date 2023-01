Sicilia: ddl esercizio provvisorio in commissione Bilancio Ars

(ANSA) - PALERMO, 02 GEN - Sarà esaminato in commissione Bilancio dell'Ars dopodomani il disegno di legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio fino al 31 gennaio. Il testo, approvato dalla giunta Schifani nella riunione di fine anno, contiene anche la cancellazione dei residui passivi perenti non riscritti in bilancio nel 2012 entro la chiusura dell'esercizio 2022 e gli impegni assunti a decorrere nel 2012 ma non riscritti in bilancio nel 2022. La commissione ascolterà l'assessore regionale all'Economia Marco Falcone e il ragioniere generale Ignazio Tozzo. (ANSA).