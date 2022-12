Da Puccini a Leoncavallo,è ancora 'Bhoème' a Bellini Catania

(ANSA) - CATANIA, 09 DIC - Sarà ancora Bohème, quella di Ruggero Leoncavallo che soffre da sempre il confronto con il capolavoro di Giacomo Puccini, al teatro massimo Vincenzo Bellini di Catania. A pochi giorni dalla conclusione delle rappresentazioni della Bohème pucciniana, che ha inaugurato la stagione lirica, l'ente lirico etneo propone un immediato raffronto con la 'gemella', che verrà eseguita per la prima volta a Catania, domenica 11 e martedì 13 dicembre, nell'ambito della stagione di concerti.

Sul podio ritorna la bacchetta di Fabrizio Maria Carminati, direttore artistico del Bellini, che guiderà l'orchestra e coro del teatro. Un'occasione da non perdere per ascoltare dal vivo la poco frequentata partitura del compositore napoletano, che si differenzia pure sul piano narrativo, peraltro più fedele alla medesima fonte letteraria, 'Scènes de la vie de bohème' di Henry Mürger.

Di alta qualità i solisti vocali. La vicenda delle due giovani coppie rivivrà attraverso le voci di Selene Zanetti (Mimì), Gaston Rivero (Marcello), Elena Belfiore (Musette), Luca Bruno (Rodolfo). Completano il cast: Domenico Balzani (Schaunard), Roberto Lorenzi (Colline), Gianni Luca Giuga (Barbemouche), Blagoj Nacoski (un becero, un signore), Monica Minarelli (Eufemia), Saverio Pugliese (Gaudenzio, Durand), Paolo Ciavarelli (Visconte Paolo). Di chiara fama anche il maestro del coro Luigi Petrozziello.

Il Bellini di Catania riprende così una tradizione che, senza rinunciare e accanto agli allestimenti, prevede anche l'esecuzione di titoli in forma di concerto. Né sarà un caso isolato: La Bohème di Leoncavallo apre il ciclo "Il teatro musicale in concerto", che proseguirà con Sub tutela Dei. Per il giudice Livatino, musica di Matteo Musumeci, libretto di Vincenzo Vitale, opera espressamente commissionata dal Teatro Massimo Bellini per commemorare il giovane magistrato barbaramente assassinato dalla mafia. (ANSA).