Stromboli: stop alle escursioni sul vulcano

(ANSA) - LIPARI, 05 DIC - L'intensa attività vulcanica in corso a Stromboli, a seguito della quale la Protezione civile ha disposto il passaggio del livello di allerta da giallo ad arancione e l'attivazione della fase operativa di preallarme, ferma l'attività escursionistica sul vulcano eoliano Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, in raccordo con Protezione civile nazionale e regionale, INGV, Cnr-Irea e le Università di Firenze, Palermo, Pisa e Torino, ha emesso apposita ordinanza: resterà in vigore sino a quando non saranno ripristinate le normali condizioni di sicurezza. In particolare il riferimento è alla ricaduta di cenere vulcanica e ad eventuali problemi di carattere respiratorio che potrebbero verificarsi. (ANSA).