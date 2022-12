Affonda barca, salvati 31 migranti, un morto e dispersi

(ANSA) - LAMPEDUSA, 05 DIC - Un morto recuperato dalla motovedetta Cp324 della Guardia costiera, dopo un intervento Sar per un'imbarcazione affondata al largo di Lampedusa. 31 i salvati, (tra loro 8 donne e 2 minori), originari della Guinea, Costa d'Avorio e Congo, hanno detto che alla partenza da Sfax erano in 36 o 38. Vi sarebbero quindi tra 4 e 6 dispersi. Un uomo è stato portato al Poliambulatorio. Pochi istanti prima dei 31, sono stati soccorsi, sempre dalla stessa motovedetta, altri 38, fra cui 10 donne e 3 minori, che erano su una barca in ferro di 5 metri. Salgono a 12, con un totale di 347 migranti, gli sbarchi registratisi dalla mezzanotte a Lampedusa. (ANSA).