Gemelle Eli e Sofi, influencer virtuali, vincono premio

(ANSA) - PALERMO, 30 NOV - Le gemelle virtuali Eli e Sofi Twins hanno vinto l'"Italy Ambassador Awards" nel settore fashion, il contest patrocinato dall'Enit (Agenzia nazionale del turismo), gareggiando ieri a Firenze con i migliori influencer del mondo reale e blogger di tutto il mondo per la promozione dell'Italia. E' la prima volta che un avatar gareggia con dei colleghi umani e vince. Create dall'esperta in video mapping e digitale Elisa Nieli, siciliana, di Siracusa, le due gemelle virtuali dai capelli rossi, timide, impulsive e timorose, ma anche alla moda e perfettamente integrate nei contesti reali e sociali delle venticinquenni, raccontano storie su Instagram, promuovendo brand internazionali e territori.

"Non pensavo che le gemelle arrivassero a vincere il contest - spiega Nieli - mi ricordo quando dall'organizzazione dell'Italy Ambassador Awards mi hanno detto che Eli e Sofi potevano partecipare. Mi sono messa subito a lavoro, non pensando di avere tutto questo successo".

I Criteri di selezione sono stati: la creatività, foto e video efficaci, stile e contenuti del testo , engagement e scelta degli hashtag.

Eli e Sofi hanno lo stesso colore di occhi, stesso sorriso, stesso modo di parlare, stessa maniera di atteggiarsi, uguali ma diverse, proprio come due gemelle reali di 25 anni che vanno alla scoperta del mondo, come le influencer vere, con la differenza che sono un prodotto creato dal computer e seguito da 46mila follower.

Al contest, gli influencer (reali e non) dovevano creare un post, video, reel con tematica sociale, come la sostenibilità, l'ecoturismo, virtuosismi per eliminare lo spreco alimentare, fast fashion, ambiente, scienza dietro e bellezza. "Noi - conclude l'esperta in video mapping - ci siamo soffermati sui viaggi virtuali e moda sostenibile. E abbiamo vinto". (ANSA).