Musica: una versione invernale per Castelbuono jazz

(ANSA) - PALERMO, 26 NOV - Ci sarà anche un'edizione invernale allargata della rassegna di Castelbuono che da 25 anni presenta i maggiori interpreti del jazz. La versione "Winter" si svolgerà dal 9 al 31 dicembre e toccherà, oltre a Castelbuono altri due paesi delle Madonie, Gangi e Collesano, ma anche Palermo e l'aeroporto Falcone e Borsellino. Prevista pure una esibizione all'interno dell'ospedale Giglio di Cefalù. Vari gli artisti e i gruppi coinvolti tra cui Mario Incudine, Daria Biancardi, Giuseppe Milici, Giuliana Di Liberto, i Qbeta Annakiti e The Xmas Concert.

"Questa edizione - dice Angelo Butera, direttore artistico della rassegna - apre un nuovo percorso culturale comprensoriale delle Madonie. Ma sarà anche una vetrina per un territorio di grande importanza turistica".

Il 31 dicembre piazza Castello di Castelbuono, abituale location estiva, ospiterà l'ultimo appuntamento della rassegna per festeggiare il Capodanno. (ANSA).