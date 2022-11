'Io e Freddie' ai Cinestar per Giornata mondiale Aids

(ANSA) - CATANIA, 24 NOV - Per la Giornata mondiale contro l'Aids, il 1 dicembre, in tutte le sale cinematografiche della catena Cinestar sarà proiettato il film "Io e Freddie. Una specie di magia", con Alessandro Haber, Stella Egitto, Gabriele Vitale e Luca Villaggio. L'accesso, quel giorno, sarà gratuito a Catania, Brescia, Mantova, Vicenza, Sondrio, Bergamo e Varese Presentato per la prima volta al Senato, con l'Istituto superiore della sanità, il film accende i riflettori sull'intero contesto dell'Hiv, trattando temi come il bullismo, l'omofobia, il cattivo uso dei social network e la donazione del sangue. Il mediometraggio, patrocinato dall'assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana e dall'Anci, è diretto dal giornalista e scrittore Francesco Santocono ed è tratto dal suo omonimo romanzo. Vincitore del "Premio Troisi" 2021 per la migliore regia e altri riconoscimenti internazionali, il film ha ricevuto recentemente il premio "Best Insanitas" come miglior progetto nell'ambito della comunicazione sanitaria in Sicilia.

