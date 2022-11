Alimentare: al via Festival Fishtuna a Marsala

(ANSA) - PALERMO, 23 NOV - Torna, in un'inedita veste invernale, il Fishtuna International Art Tourism Food Festival - Xmas Edition, festival sulle tradizioni legate alla pesca sostenibile del tonno rosso e alla valorizzazione del suo territorio e della sua cultura, che si svolgerà a Marsala dal 2 al 4 dicembre a Palazzo Fici, sede dell'Associazione Strada del Vino di Marsala - Terre d'Occidente e nei Musei di Baglio Anselmi-Parco di Lilibeo. In programma un fitto calendario di incontri, spettacoli, workshops, masterclass, cooking show, per scoprire e valorizzare i sapori legati alla tradizione enogastronomica nel cuore del centro storico della città lilibetana e delle sue bellezze culturali e paesaggistiche. Fishtuna Festival, realizzato grazie al supporto economico dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della Pesca mediterranea - Dipartimento della Pesca mediterranea della Regione Siciliana, del Comune di Marsala e delle Isole Egadi, è un festival diffuso che si declina su quattro principali direttrici: arte, turismo, agroalimentare e sostenibilità. Un progetto ambizioso che, a partire dal tonno rosso, abbraccia molteplici aree tematiche.

Il programma, presso Palazzo Fici, antico e prestigioso immobile eletto a luogo-simbolo di ''Marsala, Città del Vino", è articolato in tre giornate. Previsti workshop e incontri con la partecipazione di presidi Slow Food, Unione Regionale Cuochi Siciliani, Accademia del Tonno Rosso, Istituto Alberghiero 'Damiani' di Marsala, addetti ai lavori (marinerie, cooperative, Flag, associazioni di categoria di Marsala e delle Isole Egadi) e con la rappresentanza istituzionale dei Comuni di Favignana e Marsala. In programma anche cooking show in cui noti chef prepareranno piatti a base di pesce secondo ricette mediterranee. Ad ogni piatto verrà abbinato un vino scelto in collaborazione con l'Associazione Strada del Vino Marsala.

Infine domenica 4 dicembre i Musei di Baglio Anselmi apriranno le porte ai visitatori: in collaborazione con il Parco Archeologico della Regione Sicilian, infatti, saranno programmate delle visite guidate nei rinnovati allestimenti delle Sale delle Navi. (ANSA).