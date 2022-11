Alimentare: a Marsala il festival "Fishtuna" versione invernale

(ANSA) - PALERMO, 23 NOV - Dal 2 al 4 dicembre prossimi torna, a Marsala (Tp) in un'inedita veste invernale, il "Fishtuna International Art Tourism Food Festival - Xmas Edition", festival sulle tradizioni legate alla pesca sostenibile del tonno rosso e alla valorizzazione del suo territorio e della sua cultura. In programma a Palazzo Fici, sede dell'Associazione Strada del Vino di Marsala - Terre d'Occidente e nei Musei di Baglio Anselmi-Parco di Lilibeo, un fitto calendario di incontri, spettacoli, workshops, masterclass, cooking show, per scoprire e valorizzare i sapori legati alla tradizione enogastronomica nel cuore del centro storico della città lilibetana e delle sue bellezze culturali e paesaggistiche. Fishtuna Festival, realizzato grazie al supporto economico dell'assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - dipartimento della pesca mediterranea della Regione Siciliana, del comune di Marsala e delle isole Egadi, è un festival diffuso che si declina su quattro principali direttrici: arte, turismo, agroalimentare e sostenibilità, colonne portanti di un progetto ambizioso che, a partire dal tonno rosso, abbraccia molteplici aree tematiche.

Il programma è articolato in tre giornate: nella prima si svolgerà un workshop su dieta mediterranea e sui prodotti ittici del territorio in collaborazione con I. Di. Med (Istituto per la Promozione e la Valorizzazione della Dieta del Mediterraneo) e con la partecipazione di presidi Slow Food, Unione Regionale Cuochi Siciliani, Accademia del Tonno Rosso e Istituto Alberghiero 'Damiani' di Marsala; nella seconda giornata workshop tecnico con la partecipazione degli addetti ai lavori - marinerie, cooperative, associazioni di categoria di Marsala e delle Isole Egadi - e con la rappresentanza istituzionale dei comuni di Favignana e Marsala. Spazio anche a "cooking show" in cui chef noti nel panorama regionale e nazionale, prepareranno piatti a base di pesce secondo ricette mediterranee. Ad ogni piatto verrà abbinato un particolare vino scelto in collaborazione con l'Associazione Strada del Vino Marsala, che approfondirà l'argomento in una Masterclass. Domenica 4 dicembre i Musei di Baglio Anselmi apriranno le porte ai visitatori.

