Maltempo: Schifani, situazione sotto controllo alle Eolie

(ANSA) - PALERMO, 21 NOV - "Ho sentito al telefono il sindaco di Lipari Riccardo Gullo per accertarmi che la situazione relativa al maltempo sia sotto controllo e mi ha assicurato che lo è. Nei prossimi giorni ci sarà una riunione tra sindaco e Protezione civile per verificare gli eventuali danni e monitorare lo stato dei luoghi". Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, con riferimento al maltempo che ha investito in queste ore le Isole Eolie. (ANSA).