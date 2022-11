Teatro: in scena Sua mamma, spettacolo di Jean Claude Grumberg

(ANSA) - PALERMO, 14 NOV - Al Teatro Libero, per la 55esima stagione internazionale Mutamenti, dal 17 al 19 novembre alle 21.15, in scena Sua mamma, uno spettacolo di Jean Claude Grumberg con la traduzione e la regia di Beno Mazzone. Sul palco Mirella Mazzeranghi, Mauro Perugini e Giuseppe Pestillo Il testo, scritto nel 2012, è un lavoro breve, travolgente, ingannevolmente gioioso, che apre una porta alla leggerezza con un pizzico di umorismo. La vicenda è ambientata in una casa di riposo, dove una madre riceve le visite del figlio. A volte lo riconosce, a volte lo confonde con il direttore della struttura.

Queste visite sono spesso concitate, frettolose, disseminate di problemi, di fraintendimenti che danno luogo a strane battute venate di assurdità.

Grumberg eccelle in questi giochi in cui l'umanità cambia, va in tilt. Tutto questo può andare avanti a lungo perché lo scherzo non ha limiti, fino al giorno in cui gli viene comunicato che la mamma è scomparsa. Grumberg permea di autobiografia le sue pièces ed in questa desiderava ritrovare la madre, morta ad Auschwitz. Il teatro di Grumberg viaggia tra epidermide e profondità.

Nato nel 1939 a Parigi, Grumberg è autore di teatro, sceneggiatore per il cinema e la televisione spesso con Costa-Gravas. Ha ricevuto il Premio Moliere ed è molto rappresentato. Beno Mazzone da quando lo ha conosciuto nel 1991, ha messo in scena diversi suoi testi per il serale e per le famiglie. (ANSA).