Palermo: Lagalla, incontro con sindacati all'insegna dialogo

(ANSA) - PALERMO, 14 NOV - "È stata l'occasione per avviare, durante entrambe le riunioni, un confronto sulle principali criticità del Comune. Ho apprezzato la disponibilità al dialogo e l'attenzione dimostrata sulle emergenze della città da parte di tutte le sigle sindacali, dal rilancio delle aziende partecipate alla valorizzazione delle periferie fino alla riorganizzazione della macchina comunale che questa amministrazione sta mettendo in campo. Abbiamo davanti diverse sfide da affrontare insieme e sono certo che potremo avviare una nuova stagione all'insegna del dialogo e del confronto produttivo per lavorare sinergicamente per il bene dei palermitani e delle palermitane". Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla che oggi ha incontrato i rappresentanti delle sigle sindacali, prima Cgil, Cisl, Uil e a seguire Cisal." (ANSA).