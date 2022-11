Auto piomba contro portone assessorato, ferito usciere

(ANSA) - PALERMO, 14 NOV - Una donna alla guida di una Citroen C3 ha avuto un malore ed è piombata con l'auto contro il portone d'ingresso dell'assessorato alle Risorse Umane del comune di Palermo, in via Garibaldi, abbattendolo e investendo un usciere. L'uomo è in gravi condizioni ed è stato ricoverato al Policlinico, mentre l'automobilista, anche lei ferita, è stata portata al Civico.

Un forte boato è stato avvertito dagli abitanti della zona. Sul posto sono arrivati polizia, vigili del fuoco e ambulanze. L’uscire dell’assessorato è ricoverato al Policlinico con diverse fratture. Secondo una prima ricostruzione, la donna che era alla guida dell'auto era entrata con la vettura nel cortile del palazzo nobiliare Ajutamicristo per lasciare qualcuno. Quando è uscita avrebbe avuto un malore, perdendo il controllo dell'auto che è finita contro il palazzo comunale abbattendo il portone, le suppellettili che c’erano dentro e finendo la corsa contro un altro portone che si trova alla fine dell’atrio. La donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Non si conoscono le sue condizioni.

