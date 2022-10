Migranti: carabinieri recuperano cadavere a largo Lampedusa

(ANSA) - PALERMO, 07 OTT - Il cadavere di un migrante è stato recuperato, a circa 6 miglia dalla costa di Lampedusa, dai carabinieri che, con la motovedetta, erano in servizio di perlustrazione. Il cadavere è in decomposizione e dunque la morte risalirebbe a diverse settimane fa, ma non c'è ancora nessuna certezza. E' stata avvisata la Procura di Agrigento.

Intanto sono ripresi i viaggi delle barche con i migranti verso l'isola. Da ieri sera sono stati soccorsi 5 natanti con 76 persone a bordo. (ANSA).