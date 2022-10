Stm: Minardo, investimento 730 mln in 5 anni

(ANSA) - PALERMO, 05 OTT - "Il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha appena confermato il via libera europeo al potenziamento della Stm di Catania. Un investimento complessivo di 730 milioni di euro in 5 anni, 700 posti di lavoro diretti e altre centinaia con l'indotto. La notizia è splendida, il Mise ha seguito con attenzione e massima discrezione tutti i passaggi così come la Lega a livello nazionale e in Sicilia". Lo afferma Nino Minardo segretario regionale Lega Sicilia.

"Voglio ringraziare Giancarlo Giorgetti - aggiunge - che ha dichiarato tutta la sua felicità per questo risultato importantissimo raggiunto poco prima di lasciare il ministero, un risultato che premia la nostra regione e che è un palese segnale di speranza per tutto il nostro comparto produttivo in un momento storico molto difficile". (ANSA).