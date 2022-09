Anziana reagisce a rapinatore e lo ferisce al volto, arrestato

(ANSA) - TERMINI IMERESE, 29 SET - Una ottantenne di Termini Imerese, nel Palermitano, ha reagito con prontezza e lucidità a un rapinatore di 50 anni, entrato in casa attraverso il balcone, consentendo ai carabinieri di arrestare in poche ore il malvivente che le aveva sottratto 150 euro. Nella colluttazione la vittima è riuscita a ferire al volto l'aggressore, fuggito dalla finestra, e a chiamare i vicini.

Grazie alla descrizione fornita dalla donna, che conosceva il rapinatore, e agli elementi raccolti nel corso del sopralluogo dai carabinieri, l'uomo è stato arrestato per rapina aggravata e lesioni personali. Il Gip di Termini Imerese, dopo la convalida, ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso la propria abitazione, a Trabia.

La refurtiva è stata riconsegnata alla vittima. (ANSA).