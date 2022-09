Psichiatra mette in scena "Insanus", un testo sulla follia

(ANSA) - PALERMO, 28 SET - Uno spettacolo dell' Associazione Onlus StupendaMente dal 2007, impegnata nella divulgazione, studio e ricerca del sapere psichiatrico, in progetti rivolti al sociale utilizzando anche come modalità comunicativa l'espressione artistica, dal teatro, alla musica, all'arte visiva, andrà in scena a Palermo, al Real Teatro Santa Cecilia venerdì 7 ottobre con doppio appuntamento (ore18.30 e 21.00) .

"Insanus - l'equilibrio sopra la follia. Si può raccontare la follia?" di Marcello Alessandra, psichiatra nella vita, ripercorre attraverso questo monologo, varie sfaccettature della psiche umana, portando in scena storie vere rileggendole anche in modo sarcastico e tagliente, accompagnando lo spettatore verso una riflessione intima che raggiunge apici di dolore.

La musica si alterna alla parola divenendo coprotagonista del testo, scandendone così il ritmo. Lo spettacolo sussurra, interroga, urla parole che si alternano ad atmosfere musicali che dal vivo cedono l immaginario evocativo al canto, per divenire poi controcanto della parola stessa, talvolta bisbigliata, altre meglio ancora sbraitata. Uno spettacolo emozionante, intimo, che costringe a riflettere, a guardarsi dentro, a lasciarsi andare in un sogno a tratti forte ma dolce e delicato. (ANSA).