Sicilia:proclamazione Schifani a giorni ma per Ars più tempo

(ANSA) - PALERMO, 27 SET - La proclamazione di Renato Schifani a presidente della Regione siciliana dovrebbe avvenire entro la fine della settimana. Ci vorrà più tempo invece per i deputati eletti in Assemblea, perché lo scrutinio non è ancora completato in alcuni sezioni e bisognerà poi riverificare le schede. Non appena sarà definita l'attribuzione dei seggi, la segreteria generale dell'Assemblea convocherà i neo eletti per l'accoglienza e le procedure di rito (foto e consegna del kit del parlamentare); dopo sarà convocata l'aula (tra fine ottobre e i primi di novembre) per l'insediamento e si procederà all'elezione del presidente, dell'ufficio di presidenza e alle composizione delle commissioni parlamentari. (ANSA).