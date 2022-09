Panetti di hashish in spiaggia Castellammare del Golfo

(ANSA) - PALERMO, 23 SET - Un plico con 40 panetti di hashish, 4 kg in totale, è stato rinvenuto dai carabinieri Castellammare del Golfo in località Cala Mazzo di Sciacca. I militari sono stati avvertiti da alcuni bagnati che hanno trovato il pacco sul bagnasciuga. Nel 2021 sono stati ben 6 i ritrovamenti nella sola provincia di Trapani, a Pizzolungo, sulla spiaggia nei pressi dell'aeroporto di Birgi, nella frazione di Tre Fontane per un totale di oltre 150 kg di droga.

